Einstein abre vagas para programa de estágio

Já imaginou trabalhar em um dos maiores conglomerados da área de saúde do Brasil? Esta pode ser a sua chance, já que o Einstein anunciou a abertura de vagas para seu programa de estágio. São 10 oportunidades para estudantes interessados em trabalhar na área de dados.

Segundo a instituição, para participar do processo seletivo é preciso estar matriculado em qualquer curso de graduação e ter familiaridade com programação, além de interesse em atuar no segmento da saúde. Não há restrições de área de estudo ou exigência de semestre e limite de idade.

Outra vantagem do programa é que ele será no formato de trabalho remoto, o que permite que pessoas de outros estados, além de São Paulo, se inscrevam.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se inscrever até 30 de abril pelo site https://digital.einstein.br/einsteinestagiodados. No endereço eletrônico é possível conferir, ainda, outras informações sobre as posições e seu escopo de trabalho.

Sobre o Einstein

A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein é uma sociedade civil sem fins lucrativos, sediada na cidade de São Paulo, da qual o Hospital Israelita Albert Einstein faz parte. A instituição atua na saúde suplementar e pública, educação, pesquisa, inovação, consultoria e responsabilidade social, com atividades também no interior paulista e nos estados de Rio de Janeiro, Goiás, Paraná e Pernambuco.

No setor de saúde suplementar, o Einstein atua em 12 unidades, sendo 1 hospital, 4 unidades com foco em atenção primária e 7 unidades de pronto atendimento, exames ou consultas. Na saúde pública são 26 unidades em São Paulo, sendo 2 hospitais municipais, 13 UBS, 3 AMA, 1 AMA de Especialidades, 2 UPA, 3 CAPS e 2 SRT. No ensino são 8 unidades, 5 em São Paulo e as demais em Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Além disso, é responsável pela gestão do Hospital Órion, em Goiânia, e opera laboratórios de análises clínicas e exames de imagem em SP, RJ e GO.