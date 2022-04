Eleições 2022: confira o prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor

De acordo com o artigo 91 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), o cadastro eleitoral deve ser encerrado num prazo de 150 dias antes da votação. Portanto, após esse período, é proibido realizar alterações no registro do eleitor, estando liberada apenas a emissão da segunda via do documento.

Com as eleições deste ano se aproximando, ter o título de eleitor regularizado é essencial. Se você precisa atualizar, regularizar, ou solicitar a emissão da primeira via do seu documento, o prazo é até o dia 4 de maio.

Ainda, vale salientar que a obrigatoriedade do voto recai sobre todas as pessoas alfabetizadas com idades entre 18 e 70 anos.

“Para evitar contratempos, é importante solicitar a primeira via ou regularizar o título o quanto antes, pois nos últimos dias do prazo a procura pelo serviço é alta“, diz o TSE.

Quem não é obrigado a votar?

No Brasil, a obrigação do voto é facultativa para:

cidadãos maiores de 16 anos e menores de 18 anos;

pessoas com mais de 70 anos; e

analfabetos.

Quais documentos necessários para emitir meu título de eleitor?

Comprovante de residência atualizado;

Documento de identificação oficial com foto;

Certificado de quitação de serviço militar (somente para homens entre 18 e 45 anos);

Selfie segurando o documento de identificação utilizado.

Veja o passo a passo de como solicitar o título de eleitor pela internet

Acesso o site do TSE; Selecione a opção “Eleitor e eleições” no menu; Na coluna “Eleitor”, toque na opção “Tire seu título — Título Net”; Em seguida, no Pré-Atendimento, confira a documentação e verifique a sua situação com a Justiça Eleitoral; Clique em “Iniciar seu atendimento a distância”; Ao ter acesso a página do Título Net, preencha as informações do seu estado (UF); Confira a lista de documentos e clique em “Próximo”; Na aba “Título de Eleitor”, selecione a opção “Não tenho”; Feito isto, preencha as informações do seu documento, como nome dos pais, data de nascimento, etc; Envie em anexos os documentos solicitados para a emissão; Para finalizar, acompanhe o seu requerimento e o andamento da emissão do documento pela página do Título Net.