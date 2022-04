Elera Renováveis divulga NOVOS empregos pelo país

Líder em distribuição de energia, a Elera Renováveis divulgou novos empregos em cidades brasileiras. A companhia está buscando profissionais que possuem todos os requisitos da função onde pretende atuar. Veja as oportunidades.

Elera Renováveis está contratando novos profissionais

Em busca de profissionais que possuem interesse nas funções disponíveis, a Elera Renováveis abriu um novo processo seletivo que abrange as mais variadas áreas de atuação dentro da companhia. Para participar da seleção é necessário atender a todas as exigências mínimas e residir nas cidades ou proximidades com vagas abertas. Veja os cargos:

Assistente de Recrutamento e Seleção – Belo Horizonte;

Supervisor de Segurança Patrimonial – São Luís;

Analista Operacional Júnior – Belo Horizonte;

Analista Técnico de Programação Pleno – Pará;

Analista Técnico de Controle Pleno – São Luís;

Analista Administrativo Pleno – Minas Gerais;

Analista Ambiental Pleno – Belo Horizonte;

Auxiliar Técnico de Materiais – Belo Horizonte;

Fiscal de Campo Pleno – Maranhão;

Engenheiro Civil Pleno – Buriticupu;

Especialista de Gestão Econômica – Nova Lima;

Analistas de Processos Sênior cargo temporário – Minas Gerais;

Analista Administrativo Pleno – Belo Horizonte;

Analista de PCM Preparador – todo o Brasil;

Técnico em Segurança do Trabalho – Minas Gerais;

Líder de Projetos – Juruti;

Comprador – São Luís.

Veja também: Burger King abre 1.500 empregos para todo o Brasil

Como se registrar

Para ocupar uma das vagas disponíveis pela empresa Elera Renováveis, é importante que os profissionais confiram todas as informações sobre os cargos disponíveis. Todo o processo de inscrição está sendo realizado de maneira virtual, através do site de inscrição.

A companhia oferece aos selecionados diversos benefícios, que incluem plano médico, seguro de vida, plano dental, vale refeição e transporte.

Quer saber mais sobre as vagas de emprego da semana? Acompanhe todos os dias as informações divulgadas aqui, no Notícias Concursos.