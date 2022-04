Eliezer acalma Natália em paredão no BBB 22: ‘tudo pode acontecer’

Natália está bastante apreensiva com o paredão que encara ao lado de Gustavo e Paulo André. Em conversa com Eliezer na noite desta segunda-feira (11), a sister desabafou sobre o assunto e recebeu uma série de conselhos do affair, que afirmou que nada está definido.

“Essa reta final não tem nada óbvio. Então, tudo pode acontecer. Levantamos hipóteses de acordo com o que a gente viu, e vê, e o público tem a visão macro disso”, começou o brother.

O brother ainda relembrou que sobreviveu ao paredão após a eliminação de todos os demais integrantes do quarto lollipop. “Porque, por um bom tempo, nossa relação ficou só entre nós dois. A diferença é que, por exemplo, eu ainda tinha troca com as pessoas da casa. […] Já tinha troca com você, com a Natália, com as meninas, com o Scooby. […] O Vyni não teve essas trocas, acho que foi muito eu e ele. Essa é a sensação”, concluiu o designer.

