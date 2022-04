Eliezer acredita que Arthur tem medo de encarar um paredão com Scooby no BBB 22

A discussão entre Arthur e os demais meninos do quarto Grunge após a formação do paredão desta sexta-feira (15) no BBB 22 foi assunto de uma conversa entre Jessilane e Eliezer. Para o designer, o ator tem medo de encarar um paredão contra Pedro Scooby.

O ex-affair de Natália argumentou que o ator não deu um contragolpe em Scooby pois sabe que o aliado é um dos favoritos ao prêmio. Vale lembrar que o esposo de Maira Cardi puxou Douglas afirmando que era o que estava há mais tempo sem encarar a berlinda.

Jessi concordou com o brother. “O P.A jamais vai votar no Scooby. Eles falam que é isso, mas na verdade votam por afinidade. O Arthur e o Gustavo são os menos próximos”, analisou a baiana.

