Eliezer e Paulo André revelam quem gostariam que estivesse no paredão no lugar deles

Na reta final do BBB 22 ,o jogo da discórdia desta segunda-feira (18) era o empurrão que faltava para acabar com o clima de paz na casa do BBB 22. Na ocasião, os emparedados- Eliezer Paulo André e Gustavo precisavam dizer quem gostaria que estivesse no lugar deles na berlinda

Já que Scooby era o dono da liderança, eles tinham que escolher somente entre Douglas e Arthur. “Temos uma dinâmica diferente hoje, nessa reta final, uma dinâmica com duas fases. A primeira fase é com os emparedados, começamos com o Eli: ‘Se você ganhar a chance de sair do paredão puxando alguém para o seu lugar. Quem você escolhe para assumir seu lugar no paredão?”, começou Tadeu.

Eliezer puxou Douglas por ser mais distante. “Eu e Arthur construímos uma relação muito boa, então não faz sentido eu trocar de lugar com ele. Na lista de afinidades, seria o DG”, falou.

Paulo também escolheu Douglas. “Acho que o Arthur tem mais Paredões do que o D.G, então seria o D.G”, justificou.

Já Gustavo colocaria Arthur no lugar dele. “Se tivesse que decidir entre Arthur e D.G, não conseguiria escolher o D.G. Então tem que ser o Arthur”, falou.

