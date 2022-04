Eliezer opina sobre paredões no BBB 22: ‘não é quem o público quer tirar’

As expectativas estão altas para a reta final do BBB 22. Após o jogo da discórdia desta segunda-feira (18), Eliezer revelou a opinião dele sobre as configurações dos próximos paredões. O designer acredita que o público já tem um favorito no reality.

Eu acho que é a fase do jogo que se o público quer muito que uma pessoa ganhe, qualquer paredão que essa pessoa for, ela vai permanecer… A não ser que nesse momento não haja um preferido. Não é mais sobre quem o público quer tirar. Todos nós já fomos para o paredão. Se eles quisessem tirar, já tinham tirado”, declarou.

Relembrando o jogo da discórdia, Gustavo perguntou para Eli por que ele disse a Tadeu que sentia saudade de Eslovênia e não citou Natália. “Mas ele falou de saudade. Eu não estou com saudade da Natália. Ela saiu há 3 dias, 5 dias” , falou.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.