Eliezer revela ter levado picada de formiga no pênis: ‘inchado’

Eliezer revelou ter passado por uma situação para lá de desconfortável na casa do BBB 22. O brother comentou durante uma conversa com Jessilane e Arthur nesta quinta-feira (14), o designer revelou quer sido mordido no pênis por uma formiga enquanto descansava no jardim.

“Você acredita que uma formiga mordeu lá? Na ‘pichota. Só que na cabeça, na pele”, começou o brother.

Arthur perguntou se ele havia se machucado e o brother declarou que a região estava inchada. “Tava sentado com você ali. Lembra que te falei: ‘Tem formiga andando em mim todo?’ E eu tava de short. Ela entrou. Na pele, assim, bem na ponta. Tá um ovo, inchado. […] E o pior é que além de incomodar da dor, coça. Por causa do veneno, fica coçando”, completou.

