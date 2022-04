Eliminado do BBB 22, Gustavo detona Eliezer: ‘se protegia’

Eliminado do BBB 22 com 81% dos votos, Gustavo participou do bate-papo BBB com Rafa Kalimann durante a madrugada desta quarta-feira (20). Na ocasião, bacharel em direito detonou o jogo de Eli e afirmou que o brother agia por conveniência.

“Eli jogou muito por ocasião. “Quando estava no lollipop, se protegia nas meninas de lá. Mas quando elas começaram a sair, ele foi pro outro grupo de meninas [Comadres]. Foi nisso”, começou.

Porém, Gustavo não acredita que Eliezer fez um jogo “errado”. “É um jogo de sobrevivência, acho que no lugar dele eu agiria da mesma forma. Ele é um personagem engraçado, gosto dele, aqui fora da casa, a gente vai ser amigo”, completou.

