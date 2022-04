Eliminado do ‘BBB 22’, Gustavo rasga elogios para PA: ‘Ele é muito gato’

Foto: Reprodução | TV Globo Paulo André, desde o início do jogo, tem arrancado suspiros dentro e fora da casa. Gustavo, eliminado na última terça-feira, foi um dos que elogiou ele lá dentro e, aqui fora, segue destacando a beleza do brother. Além dos elogios ao velocista, que já está no top 5 por ter vencido a última prova do líder, o bacharel em Direito ainda disse que sua torcida vai para que o pai de ‘Peazinho’ leve o prêmio.

“Cara, o PA é muito gato, vocês não têm noção. O bicho dançando, olha, faz duvidar da heterossexualiadade aí de alguns. Confesso que se eu fosse um pouquinho menos eu tinha agarrado aquele cara lá”, brincou Gustavo no Instagram, antes de continuar: “Minha torcida agora é dele. Acho que ali é o que mais merece o prêmio. Me apaixonei por ele, tem um coração gigante. Maravilhosamente lindo, sensual”.

Quando ainda estava na casa, antes de uma festa começar, o bacharel em Direito fez um comentário sobre o brother que viralizou na web. Em um papo sobre os looks da noite, Pedro Scooby disse que o velocista “não precisava de nada” para ficar bem. Gustavo completou: “Literalmente. Ele sem nada é muito melhor”. Na hora, quem estava na sala se surpreendeu com o comentário do bacharel em Direito e riram da situação.