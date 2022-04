Em 2º dia após retomada, travessia Salvador-Mar Grande mantém saídas a cada 30 minutos

Foto: Reprodução

A travessia entre Salvador e Mar Grande, na Ilha de Itaparica, opera com seis embarcações e faz viagens a cada 30 minutos neste sábado (23), segundo dia de funcionamento do sistema após a operação ficar parada por causa da chuva.

De acordo com informações divulgadas pela Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), é tranquilo o movimento de passageiros tanto no terminal da capital baiana, no bairro do Comércio, quando no terminal na Ilha.

Neste sábado, segundo a Astramab, as condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos são boas, com mar calmo e ventos fracos, com velocidade média de 5Km/hora. O percurso da travessia está sendo feito em tempo médio de 40 minutos pelas embarcações.

A última viagem partindo de Salvador acontece às 19h30. Já na Ilha de Itaparica, o sistema faz o último embarque às 18h.

Horários

De Salvador – para Mar Grande: 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h e 19h30.

De Mar Grande para Salvador: 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

A Travessia Salvador – Morro de São Paulo registra procura moderada de passagens na manhã deste sábado, de acordo com a Astramab. Os catamarãs têm previsão de deixar o Terminal Náutico com boa ocupação. As passagens são vendidas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal e o bilhete custa R$ 122.

Os horários saindo de Salvador são 9h 10h30, 13h e 14h30. As saídas de Morro para Salvador acontecem às 9h, 11h30, 13h, 14h e 15h.

Já as escunas do “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos os Santos começaram a sair às 8h para o tour, com boa ocupação.

O passeio turístico inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica e o retorno a Salvador acontece às 17h30m. A tarifa custa R$ 80.

