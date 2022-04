Em ‘Além da Ilusão’, Aliado de Davi escorraça Joaquim e deixa Úrsula desesperada

Tudo começará quando Isadora (Larissa Manoela) decidir trocar o ex-namorado pelo mágico na trama das seis. O rapaz não aceitará o fim do noivado e tentará acabar com o rapaz.

Joaquim contratará Gaspar (Hugo Resende), matador de aluguel que foi colega de cela do protagonista, para tirar a vida do falso Rafael. Quando o bandido for fazer o serviço, se assustará ao dar de cara com o amigo de prisão.