Em ‘Além da Ilusão’, Arminda rejeita Inácio após ser chantageada: ‘Pobretão’

Nos próximos capítulos de “Além da Ilusão”, Arminda (Caroline Dallarosa) precisará terminar o romance com Inácio (Ricky Tavares), após ser flagrada aos beijos por Mariana (Carol Romano).

A mocinha será fotografada aos amassos com o personagem e precisará se desfazer de Inácio. “Precisamos falar sobre nosso beijo… Não me engana se fazendo de esquecida, Arminda. Foi só eu tirar a camisa que ficou paralisada feito uma estátua de bronze”, dirá ele ao se encontrar com a amada.