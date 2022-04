Em alta velocidade, Pajero colide com carro e bate em poste no Poço

O trânsito na região do bairro do Poço ficou lento, na tarde desta segunda-feira, 04, após uma colisão, envolvendo dois veículos, no cruzamento das Ruas Ignácio Calmon e 26 de Abril. Não há registro de feridos. Informações de testemunhas dão fala que um veículo Pajero, de cor prata, passava em alta velocidade pela Rua Ignácio…

Mathias Santos/Cortesia

O trânsito na região do bairro do Poço ficou lento, na tarde desta segunda-feira, 04, após uma colisão, envolvendo dois veículos, no cruzamento das Ruas Ignácio Calmon e 26 de Abril. Não há registro de feridos.

Informações de testemunhas dão fala que um veículo Pajero, de cor prata, passava em alta velocidade pela Rua Ignácio Calmon quando colidiu na lateral de um veículo de passeio, que seguia no mesmo sentido. Na tentativa de desviar de um automóvel que estava estacionado, o condutor da Pajero perdeu o controle da direção e colidiu com um poste.

O outro automóvel foi jogado e acabou na contramão da Rua 26 abril. Por conta do acidente, as ruas nas imediações do acidente ficaram sem energia elétrica e os semáforos apagados. O fluxo segue em apenas uma faixa das duas ruas, deixando o tráfego lento na região.

Por meio de nota, a Equatorial Energia disse que a equipe está em deslocamento para a atender à ocorrência. Por enquanto, não há previsão para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

A SMTT informou que um Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) será instaurado para apurar as responsabilidades dos condutores.

Confira nota da SMTT:

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que, na tarde desta segunda-feira (4), atendeu uma ocorrência na Rua Ignácio Calmon, no Poço, de quatro automóveis que se envolveram no acidente. Ninguém ficou ferido.

Agentes estão no local, para oferecer a segurança necessária para os maceioenses que transitam pela via.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) para apuração da responsabilidade dos condutores será realizado. O documento fica à disposição dos envolvidos para os trâmites necessários junto à polícia judiciária.