Em confronto inédito, Vitória enfrenta Fortaleza na 3ª fase da Copa do Brasil

O Vitória viajou para o Ceará para enfrentar o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 19h, no Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O tricolor cearense entra na competição nesta fase por ter conseguido vaga na Libertadores, já o Leão bateu o Castanhal e o Glória nas duas primeiras fases.

O momento dos dois times não é bom, cada um em sua realidade. O Vitória vem de duas derrotas na Série C e se inspira na Copa do Brasil do ano passado, quando eliminou o Internacional no Beira-Rio.