Em ‘O Clone’, Clarice e Yvete se unem para escorraçar Alicinha; saiba como

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Alicinha (Cristiana Oliveira) tentará armar mais um golpe contra suas inimigas para fisgar outro ricaço. Dessa vez, o alvo será Leônidas (Reginaldo Faria), após o casamento do empresário com Yvete (Vera Fischer).

Dispensada por Roger (Jayme Periard), que descobrirá as falcatruas da moça, ela partirá para cima do ricaço. Ela estudará todos os passos de Leãozinho, como é chamado pela esposa, mas não conseguirá contato com ele.