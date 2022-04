Em ‘O Clone’, Jade vai para cima de Ranya após treta com Said: ‘Dançar no seu enterro’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Jade (Giovanna Antonelli) fará um verdadeiro barraco contra Ranya (Nívea Stelmann) após a esposa de Said (Dalton Vigh) infernizar sua vida ao dedurá-la.

Tudo acontecerá após a volta do empresário com a protagonista, ele chegará a se declarar para Jade quando a mesma cair doente e a aceitará de volta em sua mansão.

Acontece que o homem descobrirá que Lucas (Murilo Benício) está no Marrocos e ficará tomado de raiva pela presença do rival. “Said, eu não tenho culpa que o Lucas veio pro Marrocos. Eu não tenho controle sobre a vida dele. Ele tem negócios aqui, cê sabe que ele tem negócios”, soltará a mocinha.

“Aqui? No portão do seu tio? Ele tava aqui no portão, não tava na medina, num restaurante, na mesquita, ele tava aqui no portão do seu tio. Ranya viu”, rebaterá Said.

“Será que Ranya viu mesmo? Eu não acredito, pra mim ela não viu nada. Ela tá louca de ciúmes de você, Said. A ponto de pegar um avião no Brasil e vir até no Marrocos e vir atrás de você, só pra você não se harmonizar comigo. Cobra, que Alá diminua os dias dela”, disparará Jade sobre a inimiga.

Nesse momento, Ranya ouvirá tudo e irá para cima da protagonista: “Que Alá corte a sua sorte em mil pedacinhos”. Jade não deitará para a moça e a enfrentará: “Que Alá me faça dançar no seu enterro, sua cobra”.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias