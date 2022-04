Em ‘O Clone’, Mel é escorraçada de balada por Lucas: ‘Não aguento mais’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Lucas (Murilo Benício) perderá toda a paciência e chegará ao limite após Mel (Débora Falabella) fugir de casa para ir em uma balada com os amigos.

A moça, que estará desolada após Xande (Marcello Noaves) terminar o relacionamento dos dois, sairá escondida no meio da noite para afundar suas mágoas em uma festa.

Ao perceber o sumiço da moça, Lucas e Maysa (Daniela Escobar) ficarão desesperados sem saber o paradeiro de Mel, até que Dalva (Neusa Borges) ligará para o ex-namorado da moça que dará alguns lugares onde ela pode estar.

O empresário sairá procurando a filha por todos os lugares até encontrá-la em uma balada. “Você vem comigo”, gritará Lucas. “Me solta, me larga. Você não tem o direito de invadir meus lugares”, rebaterá Mel. “Chega, não estou mais com paciência com você. Entra nesse carro!”, soltará o empresário.

Após ser escorraçada do local, Mel discutirá com o pai no caminho para casa. “Quando foi que eu faltei para você? Eu estou deixando de viver coisas na minha vida para estar aqui te buscando drogada na boate!”, gritará ele.