Em ‘O Clone’, Roger escorraça Alicinha após descobrir crime da vilã; saiba qual

Tudo começará após o ricaço descobrir o crime cometido pela vilã, Roger saberá a verdade sobre toda a armação acerca do apartamento de Escobar (Marcos Frota), que foi colocado no nome de Alicinha.

Após ser escorraçada pelo ex-chefe, ela dará de cara com Aurélio (Humberto Martins), seu ex-marido que a chantageará após descobrir que a moça está com uma pequena fortuna graças as falcatruas.

Alicinha ficará desestabilizada com o retorno do ex-marido e cederá às chantagens do golpista. Após ficar sem nada, ela tentará começar tudo novamente e voltará para sua vida de golpes e armações. No fim da trama, ela conseguirá um emprego como secretária e tentará outros planos.

