Nos próximos capítulos de “O Clone”, Jade (Giovanna Antonelli) usará mais uma vez o seu poder de persuasão para enganar Said (Dalton Vigh) e Tio Ali (Stênio Garcia) de uma só vez na trama de Gloria Perez.

A mocinha ficará fascinada por Léo (Murilo Benício), o clone que a lembra Lucas no início da paixão dos dois, e mentirá para o tio e o marido sobre seu paradeiro para poder se encontrar com o clone.

Jade voltará para as ruínas, onde sempre se encontrava com Lucas no início da novela, para ver Léo. Os dois acabarão se beijando e ouvirá diversas juras do amor do rapaz, o que a deixará completamente apaixonada por ele.

“Cobra engenhosa, quer me ver arder no mármore do inferno? Mente e me faz mentir”, gritará Ali quando ver a sobrinha. “Eu não menti e o senhor também não mentiu. Eu confessei que fui nas ruínas, não confessei? Eu não disse que fui com o senhor, eu disse que o senhor foi, só isso”, rebaterá Jade deixando o religioso ainda mais irritado.

Logo depois, a mocinha será escorraçada pelo parente: “Eu entendi muito bem o seu ardil e me calei. Said não sabe, Abdul não sabe, mas Alá sabe que eu me calei e no dia do juízo, meu mal feito vai estar lotado no livro pesando contra mim”.

“Jade, eu não vou deixar esse casamento de Said se fazer. Não vou fazer em voz em alta diante do livro sagrado um compromisso que eu sei que não vai ser cumprido”, finalizará Ali.

