Em ‘Pantanal’, Guta chova Jove com podre de Tenório; saiba qual

Em ‘Pantanal’, Guta (Julia Dalavia) colocará todas as cartas na mesa e revelará o motivo do seu retorno para o interior a Jove. A engenheira contará que Tenório (Murilo Benício) tem outra família e engana a mulher, Maria Bruaca (Isabel Teixeira). O jovem ficará perplexo com o segredo e aconselhará a moça a conversar com seu pai. As informações são do ..

A patricinha e o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) vão se conhecer durante o churrasco de boas-vindas feito para o herdeiro do “rei do gado”. No episódio, que será exibido neste sábado (16), ambos se encantarão um pelo outro e terão um caso. Na ocasião, eles desabafarão sobre suas histórias de vida.

“Meu pai comprou essa fazenda para se esconder do mundo… Ou, melhor, para esconder o mundo da minha mãe”, começará Guta. “É uma longa história… Que eu ainda estou tentando processar. Trocando em miúdos: eu meio que descobri que ele tem outra família”, acrescentará.

Tenório mantém um outro casamento ao mesmo tempo com Zuleica (Aline Borges), com quem tem outros três filhos. Os personagens entrarão na trama nos próximos capítulos.

Jove dará todo o apoio para que a nova amiga procure o pai por medo de complicações para Maria Bruaca, mas Guta não esconderá que é mais difícil do que parece. O filho de Madeleine (Karine Teles) dirá que os dois têm muito em comum. “Foi atrás da verdade que eu e você viemos pra cá”, afirmou ele.

“Acontece que a verdade é um caminho sem volta, Jove. Um caminho que não sei se quero trilhar”, concluirá a personagem de Julia Dalavia.

