Em ‘Pantanal’, Guta muda de status e aparece em nudez confortável: ‘Direito dela’

Na exibição original de ‘Pantanal’, a personagem Guta virou uma figura emblemática para o feminismo. Com o remake da Globo, Julia Dalavia, atriz que dá vida à personagem, revela que não a vê como uma transgressora na atual versão. As informações são do ..

A atriz percebe a mocinha como alguém que luta pelo seu próprio direito, que, na trama, inclui a nudez. “Eu acho também que essa questão da nudez, que existiu na novela em 1990, hoje vai ser diferente. Acho que a Guta faz porque ela quer, porque ela se sente confortável dentro do corpo dela e tem autonomia, sabe? Sobre as escolhas e os desejos dela, então é isso”, disse Julia.

No folhetim da novela ‘Manchete’ (1983-1999), Luciene Adami interpretou a personagem. Devido à época, o papel de Guta foi bastante repercutido, pois toda a sua postura trazia a ideia de uma mulher revolucionária e livre.

“Eu vi um pouco da primeira versão da novela e, realmente, naquela época uma mulher ter a personalidade da Guta, essa liberdade que ela tinha, era muito transgressor, mas acho que hoje em dia essa mulher poderia ser uma qualquer amiga minha. Poderia ser minha mãe, minha tia, poderia ser a gente”, afirmou Dalavia.

Com a evolução do feminismo de lá para cá, o autor da novela Bruno Luperi adequou várias cenas ao texto criado por Benedito Ruy Barbosa, que é seu avô. Ele define Guta como uma feminista progressista.

Ainda de acordo com Julia, Guta se posiciona exatamente como ela quer, e isso também gera identificação das garotas de sua geração com a filha de Tenório (Murilo Benício).

