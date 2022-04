Em ‘Pantanal’, Velho do Rio salva Maria Marruá de nova tragédia; saiba qual

Nos próximos capítulos de “Pantanal”, um encontro sobrenatural salvará a vida de Maria Marruá (Juliana Paes) e consequentemente a de Juma, sua filha na trama das 21h. As informações são do “.”.

O Velho do Rio (Osmar Prado) aparecerá em um momento de tragédia, após a mulher ser picada por uma cobra sucuri e ficar entre a vida e a morte. A entidade fará um ritual para curar a moça e ainda protegerá sua filha, que ainda estará indefesa na trama.

Tudo acontecerá após a pequena aparecer brincando na beira do rio, o ser místico estará cuidando dela, mas Maria sairá desesperada atrás da filha e acabará sendo picada pela cobra. O Velho do Rio sentirá que a moça precisa de ajuda e a encontrará caída no chão.