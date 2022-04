Embracon abre novas vagas de emprego

Quer trabalhar em uma as maiores e mais admiradas administradoras de consórcio do país, segundo o ranking do Banco Central? Esta pode ser a sua chance, já que a Embracon anunciou a abertura de novas vagas de emprego para diferentes funções nas áreas de administração e vendas. Além das posições efetivas, a empresa, que está há mais de 30 anos no mercado, oferece, ainda, oportunidades para Jovem Aprendiz.

Há vagas paar os cargos de Analista Jr – Contemplação, Analista Pl – Aplicações Digitais, Analista PL – Comunicação Interna e Cultura, Analista PL – Controles Internos, Analista PL – Remuneração, Analista PL – Sistemas, Assistente I – Administrativo Vendas, Assistente II – Gestão Vendas, Auxiliar Comercial, Consultor de Inside Sales, Consultor SR – Key Accounts Institucionais, Gerência Governança Processos e RPA, Operador de Televendas Ativo de Consórcio, Operador de Telemarketing Ativo de Seguros, Supervisor de Vendas, entre outros.

As vagas são para trabalhar nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Pernambuco, o que significa que além dos requisitos técnicos, os candidatos deverão ter fácil acesso às unidades da empresa nessas regiões.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como vale transporte, vale refeição e/ou alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, licença paternidade de 20 dias, licença maternidade de seis meses, beneficio do casamento, aquisição de consórcio com desconto, empréstimo consignado, day off de aniversário, academia e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão acessar a página https://embracon.gupy.io/ para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e, claro, cadastrar o currículo na posição desejada.