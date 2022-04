É cabível que o empreendedor faça análises estratégicas para que possa acompanhar o mercado, direcionando seu produto ou serviço e destacando o seu diferencial competitivo.

Empreendedorismo: a insatisfação do cliente é de difícil reversão na era digital

O mercado atual é dinâmico e esse dinamismo inclui diversas vertentes que direcionam o fluxo das empresas na era digital. Por isso, é necessário que o empreendedor elabore um planejamento estratégico desde a sua entrada no mercado, considerando a necessidade de constante atualização e os estudos mercadológicos que devem ser feitos de forma periódica.

A gestão da empresa deve atuar com antecipação de demandas

O comportamento de compra do cliente não é estático, entretanto, na era digital, ele é extremamente volátil. Visto que são muitos os estímulos recebidos pelo cliente para trocar de produtos ou serviços. Sendo assim, é necessário que a gestão da empresa se antecipe às demandas de modo resolutivo para que entregue melhorias contínuas aos seus clientes de maneira direcionada.

As redes sociais e as reclamações dos clientes

A insatisfação do cliente na era digital pode gerar uma repercussão negativa para a empresa. Haja vista que um cliente insatisfeito no mercado atual, pode não apenas comunicar a sua insatisfação diretamente à empresa, como pode fazer uso das ferramentas disponíveis na internet para espalhar sua reclamação, criando um ciclo contraproducente para uma empresa atual.

Por isso, é necessário que a empresa direcione seus investimentos para a atração do seu público-alvo por meio do marketing digital; ao passo que ampare todos os processos de vendas. Haja vista a necessidade de amparar o cliente de forma ampla, atendendo de maneira rápida uma reclamação ou uma solicitação de troca, por exemplo.

A expectativa do cliente e a gestão holística

Além disso, uma empresa que obtém a atenção do cliente e não corresponde às suas expectativas, dificilmente poderá reaver o interesse do público. Sendo assim, investir em todo o processo interno pode fazer com que a marca se destaque organicamente, tornando-se um diferencial competitivo no mercado atual. Por isso, o empreendedor deve atuar considerando todo o processo de compras, vendas, estoque, prazos de entrega; ao passo que deve analisar datas sazonais para elaborar promoções.

A gestão empreendedora

Assim sendo, é necessário programar a empresa para que possa lidar com os fatores controláveis, de modo que não crie processos negativos para a imagem da marca ao tentar direcionar investimentos de forma pontual. Por isso, investir em fatores tecnológicos desde a entrada da marca no mercado pode ser fundamental para o sucesso da gestão empreendedora.