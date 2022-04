O mercado atual requer análises constantes por parte do entrante no empreendedorismo, haja vista que é necessário acompanhar as tendências dentro do seu segmento e entender a mudança no comportamento de compra do cliente.

Empreendedorismo: as mudanças e as oportunidades da era digital

O empreendedorismo é uma fonte de oportunidades, porém, pode representar um grande desafio, considerando que o mercado é volátil e o comportamento do cliente atual não é estático.

Embora o comportamento de compra do cliente final nunca tenha sido estático, as mudanças ocorreram de maneira passível de acompanhamento; de modo que era possível que a empresa trabalhasse com prazos mais extensos para que pudesse entregar ao cliente um produto ou serviço satisfatório.

O comportamento do cliente

Entretanto, a era digital modificou radicalmente essa dinâmica, considerando que o cliente atual não tem um comportamento passivo e, portanto, não aguarde que a empresa se atualize. Assim sendo, é necessário que a empresa se atualize para acompanhar o cliente, e não o contrário.

Sendo assim, o empreendedor possui o desafio de atender a demanda do cliente de forma direcionada, considerando suas necessidades atuais e futuras. Por isso, estudar as tendências do mercado é fundamental para que a empresa obtenha sucesso através de sua atuação resolutiva.

Sistema de gestão

As métricas de gestão oriundas de um sistema ERP são fundamentais no empreendedorismo. Por isso, uma das melhores maneiras de direcionar estrategicamente a sua empresa é por meio de um sistema inteligente integrado e intuitivo.

Tecnologia

O investimento direcionado em tecnologia pode ser um diferencial competitivo para uma empresa de pequeno porte. Visto que uma empresa que possui dados importantes e atualizados, cria caminhos positivos na sua administração, evitando investir em projetos obsoletos e em processos contraproducentes. Por isso, o investimento em uma em um sistema omnichannel, por exemplo, pode fazer com que um e-commerce desconhecido se torne líder de um nicho de mercado.

Entretanto, para que essa objetividade seja alcançada, é cabível que o empreendedor considere todos os processos internos e acompanhe a jornada de compra feita pelo cliente no site; de maneira que o sucesso da sua empresa na internet seja resultado de um amplo planejamento.

Estratégias e escalabilidade

Sendo assim, cabe ao empreendedor aproveitar as mudanças de mercado para inovar através da maneira como entrega o seu produto ou serviço; além de trabalhar as possibilidades dentro do que oferece ao cliente de maneira direta.

É cabível analisar de forma estratégica seus resultados e futuras ações, ao passo que é importante direcionar o seu processo operacional e administrativo de maneira rentável, escalável e inovadora no empreendedorismo da era digital.