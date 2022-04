O empreendedor precisa lidar com diversos aspectos inerentes ao mercado na era digital. Por isso, o mapeamento de fatores internos e externos, bem como, a análise sobre o desejo de compra do cliente são fatores fundamentais no mercado atual.

Empreendedorismo: os fatores tecnológicos e o desejo de compra do cliente

A era digital é composta por diversas vertentes; ao passo que não é estática, já que a tecnologia faz com que surjam novas necessidades dentro do mercado, fazendo com que a empresa precise se adaptar de forma resiliente, ágil e objetiva. Por isso, é fundamental para o empreendedor que atue através da gestão holística, considerando todos os fatores que podem impactar o seu resultado.

Faça adaptações cabíveis quanto às ferramentas administrativas existentes no mercado

Sendo assim, é viável que faça adaptações cabíveis quanto às ferramentas administrativas existentes no mercado. Já que é possível adaptar ferramentas analíticas importantes, como a matriz Swot e análise Pest.

Acompanhe a jornada de compra do cliente

Além disso, é importante para o empreendedor que acompanhe a jornada de compra do cliente, de modo que consiga minimizar gargalos e evitar alimentar processos contraproducentes.

O cliente insatisfeito pode ocasionar um encadeamento negativo de reclamações

Pois o cliente precisa obter satisfação em todo o seu fluxo de compra. Haja vista que na era digital, o cliente insatisfeito pode ocasionar um encadeamento negativo de reclamações na internet. Além disso, uma empresa que perde a confiabilidade de sua marca, dificilmente consegue reverter esse quadro e alcançar o seu público de maneira resolutiva.

É necessário que o empreendedor consiga lidar com fatores diretos e indiretos

Portanto, é necessário que o empreendedor consiga lidar com fatores diretos e indiretos, de modo que consiga alcançar o seu objetivo no mercado, ao passo que atenda ao seu cliente em sua necessidade total.

O empreendedorismo na era digital é desafiador

Dessa forma, podemos entender que o empreendedorismo na era digital é desafiador; ao passo que também pode ser uma fonte de oportunidades para uma empresa que atua de maneira estratégica e preparada.

É possível que uma empresa se torna líder dentro do mercado através do direcionamento de sua gestão

Visto que é possível que uma empresa se torna líder dentro do mercado através do direcionamento de sua gestão e da qualidade entregue ao cliente através do seu produto, serviço, atendimento e de outros fatores que envolvam os segmentos de atuação da marca na era digital.