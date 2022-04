Empreender com franquias de tecnologias baratas

Como empreender no ramo das franquias de tecnologias baratas? Esse é o desafio de muitas pessoas que desejam se tornar empreendedoras num ramo que só cresce! Confira dicas de empreendedorismo para saber mais sobre o tema.

Segundo dados divulgados pela Associação Federal de Franchising (ABF), o faturamento do ramo que envolve os segmentos de Comunicação, Informática e Eletrônicos foi de 1 milhão e 360 mil reais, no primeiro semestre de 2021.

Conheça franquias de tecnologias baratas

Caio Ito, consultor do Sebrae SP, aponta que empreender em uma franquia é uma forma de trabalhar com um modelo de trabalho já testado e, consequentemente, aprovado pelos clientes. Entretanto, o sucesso do negócio está diretamente relacionado ao quanto o empreendedor está disposto a se dedicar.

Outros conselhos de especialistas, que merecem ser seguidos, estão relacionados ao cuidado na hora de escolher a franquia em que você vai investir. Fique atento às franquias com baixo custo inicial, pois você pode se tornar um vendedor de produtos e serviços da franquia e ainda pagar taxas bem altas. Além disso, é importante não investir todo o seu pé de meia em um apenas empreendimento. Sendo assim, quando houver interesse em alguma franquia, leia atentamente a Circular de Oferta de Franquias (COF) da empresa.

Diante desse cenário, preparamos uma lista das franquias de tecnologias baratas e também algumas dicas para que você entenda como empreender em um ramo com alto crescimento:

Guia-se

Esta é uma franquia de agências voltada para o marketing digital e a criação de sites. A Guia-se oferece suporte técnico para os seus franqueados e, além disso, também abre oportunidades para aqueles que desejam trabalhar em um mercado com alto potencial de expansão, sem necessariamente possuir experiência na área.

O investimento inicial gira em torno de R$ 39.900, estimando um faturamento mensal de R$ 10 mil reais a R$ 20 mil reais, com um prazo de retorno entre 6 a 24 meses.

Red Tag Mobile

Voltada para desenvolver aplicativos, a franquia italiana está no mercado brasileiro há 4 anos. Dentro desse período, já desenvolveu cerca de 250 aplicativos! Além disso, ela cria ferramentas para negócios de diversos tipos, buscando aumentar a visibilidade da marca, criar uma fidelidade entre consumidor e empresa e elevar o número de vendas das empresas atendidas.

O investimento inicial está entre R$ 6 mil reais até R$ 10 mil reais. Já o faturamento mensal estimado é de R$ 12 mil reais, com prazo de retorno entre 4 a 6 meses.

JAXCELL

Esta é uma rede de assistência técnica voltada para o conserto de smartphones e a venda de celulares e eletrônicos em geral. Quando você empreende em uma franquia, essa é uma forma de aderir a um modelo de trabalho aprovado pelo consumidor. Além disso, garantir um modelo de negócio por um valor acessível se torna o diferencial da franquia.

O investimento inicial gira em torno de R$ 55 mil a R$ 130 mil reais. Dessa forma, se estipula um faturamento mensal de R$ 35 mil a R$ 95 mil reais, com prazo de retorno de 6 a 24 meses.

CargaPhone

Empresa inovadora na publicidade, utiliza os totens de carregamento como ferramenta para vincular as propagandas de seus clientes. Dessa forma, isso pode funcionar quando alguém entra em um estabelecimento e carrega a bateria do seu dispositivo móvel. Isso porque, o cliente acaba consumindo as propagandas exibidas no monitor do totem de carregamento.

O investimento inicial gira em torno de R$ 12 mil reais e, mensalmente, são cobrados em torno de R$ 440 pelos direitos de uso da marca. Entretanto, esse é um investimento de baixo custo para a área, além de ser um trabalho descomplicado, com faturamento estipulado de R$ 6 mil reais por mês.

Como você pode perceber com essa lista, as franquias de tecnologias baratas são muitas. Diante desse cenário, os especialistas indicam investir em áreas que você tenha alguma afinidade. Dessa forma, você pode alcançar o sucesso com mais facilidade, pois já vai possuir uma bagagem para perceber oportunidades em sua cidade. Sendo assim, vai poder solucionar os problemas do dia a dia e ter êxito em seu empreendimento.

Viu só como pode ser muito interessante saber mais sobre o mundo das franquias e ler algumas dicas de empreendedorismo? Conhecimento nunca é demais e, nesse caso, pode ser o que faltava para o pontapé no seu novo negócio e mudança de vida!

Por fim, esperamos que esse post tenha sido útil para você e que, quando tomar a decisão de começar seu próprio negócio mergulhe sem medo! Não esqueça que você sempre pode contar com nossas postagens sobre o assunto para saber sempre mais e ficar bem informado!