Empreendimentos mais rentáveis do ano, confira a lista

Pensando em empreender? Para tomar essa decisão, é preciso ficar ciente do mercado. Assim, é necessário pesquisar muito sobre a área que você quer atuar, para ter certeza de que não fará a escolha errada. Então, confira agora quais são os empreendimentos mais rentáveis do ano. Saiba mais sobre empreendedorismo agora!

Confira quais são os empreendimentos mais rentáveis do ano

Empreender e criar o próprio negócio é um dos maiores sonhos de grande parte dos brasileiros da atualidade. Entretanto, muitos acham que é um sonho muito distante e que apenas grandes empresários conseguem fazer empreendimentos de sucesso no mercado financeiro. Mas para isso, é preciso saber quais são os empreendimentos mais rentáveis do ano.

Porém, essa é uma falsa ideia do ramo de investimentos. Afinal, é completamente possível que você possa empreender de verdade, ter segurança e garantir um retorno real sobre os seus investimentos.

O início do ano, na verdade, traz muitas oportunidades de investimento. Então, é um bom momento para que sua rentabilidade seja benéfica a partir de sua própria organização anual. Além disso, é uma boa escolha na hora de decidir qual empreendimento você irá investir.

Empreender é uma forma de pôr em prática os seus desejos de entrar em novos desafios e tirar suas ideias do papel. É importante ter em mente, também, que o processo envolve uma dinâmica de gestão em que você precisa estar previamente preparado.

Assim, selecionamos alguns setores de empreendimentos mais rentáveis do ano para que você possa escolher conscientemente e fazer um bom direcionamento do seu dinheiro.

E-commerce ou loja virtual é um dos empreendimentos mais rentáveis do ano

Reforçada pelo cenário de isolamento social, a compra online é uma prática que vem crescendo desde a década passada. Aliás, é um consenso geral que possui uma tendência a permanecer e até aumentar. Isso principalmente por conta da comodidade e da gama de opções que são ofertadas.

Você pode atuar principalmente de duas formas. A primeira possibilidade é importar produtos do exterior e manter a sua loja com foco em produtos que não são muito acessíveis no Brasil.

A segunda possibilidade refere-se a um modelo chamado dropshipping. É um modelo em que a dinâmica principal da loja é que você, empreendedor, deverá comprar o produto previamente solicitado com uma fornecedora e realizar, posteriormente, entrega para o consumidor final. Em resumo, a criação da loja partirá do princípio de não acumulação de estoque.

Agronegócio

O agronegócio é um setor econômico do Brasil que sempre manteve uma alta rentabilidade para os empreendedores. Isso abrange, inclusive, as pessoas com maiores poderes aquisitivos do país. Com a crise econômica, a agricultura tende a ser o setor que irá sustentar o Produto Interno Bruto (PIB) durante o decorrer do ano de 2022.

Porém, o campo mais lucrativo para empreender nesse ramo é o da tecnologia. Assim, o mais interessante não é comprar terra, mas sim investir em tecnologia que otimizem a produção dos agricultores. Afinal, aumentam significativamente a produtividade e criam uma relação de dependência de mercado.

Assim, o foco basicamente é investir na automatização dos processos de produção.

Cursos online

A venda de conhecimento técnico foi um dos setores que mais cresceram durante a pandemia. Dessa forma, tende a permanecer crescendo por conta da acessibilidade e da otimização de tempo que consegue proporcionar.

Um dos principais cursos que se destacam ainda hoje é o de desenvolvimento pessoal. É interessante, então, investir em plataformas especializadas e no ramo de marketing digital. Afinal, vêm agregando valor de mercado.

Além disso, você pode fazer uma associação com consultorias de produção de conteúdo. Pode fazer até mesmo aulas particulares sobre diversos temas específicos, inclusive sobre saúde, beleza etc.

Saúde

Nos últimos anos, ocorreram muitos avanços na regulamentação da telemedicina em todo o mundo, criando uma alta de prestação de serviços de saúde online. Obviamente, para oferecer esse serviço, é preciso de formação acadêmica e experiência nas diversas áreas que abrangem o cuidado em saúde.

Porém, há um espaço bem importante para você atuar e que sem ele todo esse funcionamento de atendimento online não seria possível: startups.

Você pode empreender em tecnologia que viabilize o acesso e a comunicação entre paciente e profissional de saúde. Assim, é possível investir na criação de empresas e negócios que oferecem plataformas digitais, aplicativos de acesso à informação e locação de espaços. Ainda, a tecnologia dos equipamentos vem se aprimorando cada vez mais, abrindo espaço para investimentos.

Continuando no setor de saúde, também é possível criar micro empresas voltadas para a disponibilização de planos de saúde direcionados para um determinado grupo populacional pelas chamadas Health Techs.

Isso nada mais é do que startups de saúde e podem ser aproveitadas para direcionar investimentos para a população que mais procura atendimento especializado em saúde, como é o caso de idosos e mulheres. Então, é interessante investir em clínicas de atenção especializada à saúde da mulher, por exemplo.