Empréstimo do Caixa Tem é automático? Entenda regras

O empréstimo do crédito do Caixa Tem já está liberado para solicitações desde o início da última semana. O Governo Federal abriu a possibilidade de pedidos para os indivíduos que se apresentem na condição de Microempreendedor individual (MEI) ou mesmo de pessoa física que queira usar a quantia para o seu empreendimento.

Mas afinal de contas, o crédito do Caixa Tem é automático ou o Governo faz algum tipo de análise na solicitação? De acordo com a Caixa Econômica Federal, a liberação não depende necessariamente de uma análise de crédito mais criteriosa. Entretanto, isso não quer dizer que o empréstimo seja automático.

Segundo a Caixa, assim como “em todo banco”, será preciso obedecer algumas regras básicas para as pessoas. A análise em questão é feita de forma automática “com base nas informações que foram prestadas”. A liberação ou não deverá sair 10 dias depois desta primeira solicitação do cidadão.

“Em até 10 dias depois da atualização do seu cadastro, você poderá simular e contratar o empréstimo na opção “SIM Digital – Crédito CAIXA Tem“, se tiver sido aprovado na análise de crédito. Após a contratação, o dinheiro é depositado diretamente na Poupança Digital+”, diz o banco em seu site oficial.

Basicamente, a análise de 10 dias vai verificar algumas informações. Eles querem saber, por exemplo, se a pessoa física quer mesmo o dinheiro para empreender. Além disso, eles também analisarão se o cidadão tem dívidas acima de R$ 3 mil até o último dia 31 de janeiro. Financiamentos imobiliários não entram nesta conta.

Estou com o nome sujo. O que fazer?

De acordo com o Governo Federal, o cidadão que está com o nome sujo também poderá solicitar o empréstimo para empreender. Segundo a Caixa, não haverá nenhum tipo de análise de crédito neste sentido.

Mas note para o fato de que a dívida não pode passar dos R$ 3 mil no último dia 31 de janeiro. Essa é a data estabelecida pela Portaria MTP nº 660, de 28 de março de 2022. Então é um ponto importante nessa história.

“Pessoas Físicas ou Microempreendedores Individuais (MEI) que possuem operações de crédito em bancos com valor somado total maior que R$ 3.000,00 não são elegíveis para contratação do crédito”, diz a Caixa Econômica.

Tive o empréstimo negado

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as negativas para o empréstimo não acontecem pelos mesmos motivos. Segundo o banco, cada caso precisa passar por análises individuais para saber o que aconteceu especificamente com cada conta.

De toda forma, os motivos para as negativas são basicamente três.

não ser empreendedor e não se encaixar na proposta do SIM;

ter dívidas acima de R$ 3 mil em 31 de janeiro de 2022;

não passar por aprovação na análise automática do aplicativo.

Vale lembrar que caso o cidadão envie informações erradas, a Caixa negará o empréstimo automaticamente. Mas neste caso, o indivíduo poderá fazer uma nova solicitação com as correções. A contagem começará do zero mais uma vez.