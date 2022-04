Enem 2022: Inep recebeu quase 2 milhões de pedidos de isenção da taxa

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira, dia 19 de abril, o número de estudantes que solicitaram a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.

De acordo com o órgão, ao todo, 1.949.448 estudantes pediram o benefício. O Inep recebeu os pedidos entre os dias 25 e 29 de abril através da Página do Participante.

Puderam solicitar o benefício os estudantes de escolas da rede pública que irão concluir o ensino médio neste ano, estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede privada com bolsa integral, pessoas que têm renda familiar per capta igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 1.820), e pessoa em situação de vulnerabilidade socioeconômica que é inscrita no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).

No mesmo período, o Inep recebeu também as justificativas de ausência dos candidatos que receberam a isenção na última edição do exame, Enem 2021, mas não compareceram nos dias de prova.

De acordo com o cronograma do Inep, a divulgação dos resultados dos pedidos de isenção e da justificativa está prevista para 22 de abril. Os candidatos poderão entrar com recurso entre 25 e 29 de abril. O resultado dos recursos será liberado no dia 6 de maio.

A concessão da isenção não garante a inscrição do candidato no exame. Desse modo, todos os interessados, inclusive os isentos, devem realizar a inscrição. O período de inscrição ainda não foi informado.

Conforme divulgado pelo Inep, a aplicação das provas do Enem 2022 está prevista para os dias 13 e 20 de novembro deste ano.

