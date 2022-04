Enem 2022: inscrições para o cadastro de servidores de apoio estão abertas

O período de inscrição para o cadastro de servidores de apoio para atividades de elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foi aberto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta semana.

De acordo com o Inep, os interessados podem se inscrever até o dia 24 de abril, exclusivamente por meio do preenchimento deste formulário eletrônico.

O processo seletivo visa selecionar docentes vinculados a instituições de educação superior de todo o Brasil para o cadastro de servidores de apoio. Desse modo, os selecionados irão substituir os servidores do Inep que não poderão atuar no Enem 2022.

Ainda de acordo com o órgão, há 10 vagas disponíveis no total. Serão três vagas para a área de linguagens, três vagas para a área de matemática, duas vagas para a área de ciências da natureza e outras duas para ciências humanas. Segundo o Inep, os profissionais selecionados receberão R$ 400 por dia efetivamente trabalhado, comprovado por lista de presença assinada pelo colaborador.

De acordo com o edital, para participar do processo seletivo é preciso ter diploma de graduação nas áreas listadas no edital da chamada pública; fazer parte do Banco Nacional de Itens (BNI) do Inep e ter realizado capacitações do Inep para elaboração de itens.

Além disso, o docente precisa comprovar atividade docente nos últimos 24 meses em curso superior na área para a qual deseja se inscrever. Para isso, a instituição de ensino superior deve emitir uma “Declaração de Exercício de Atividade Docente”.

Servidores do Inep, do Ministério da Educação (MEC), da Capes, do FNDE, do CNPq ou da Finep não poderão participar da seleção.

