Energias do Brasil anuncia vagas de emprego; confira

A Energias do Brasil, referência em distribuição de energia elétrica, anuncia vagas de emprego em diversas cidades do país. Para participar do processo de seleção, os profissionais devem atender aos requisitos mínimos da área onde pretendem atuar. Confira as colocações e informações adicionais de como se inscrever.

Energias do Brasil está contratando novos profissionais

Fundada há mais de vinte anos, a companhia Energias do Brasil é uma referência na distribuição de energia e em áreas de produção. Com novas vagas, a empresa está buscando profissionais que atendam todos os requisitos básicos das funções abertas. Veja as oportunidades:

Operador de Caldeira – Feira de Santana : experiência na função, fundamental completo, carteira de habilitação ativa e cursos NR 13 e NR 35;

: experiência na função, fundamental completo, carteira de habilitação ativa e cursos NR 13 e NR 35; Analistas de cultura e Inovação nível Sênior – São Paulo : superior completo, inglês básico, experiência em programa de Inovação, metodologia de design e gerenciamento de projetos;

: superior completo, inglês básico, experiência em programa de Inovação, metodologia de design e gerenciamento de projetos; Compradores nível Júnior – São Gonçalo do Amarante : superior completo, experiência em compras, habilidade de negociação, conhecimentos em logística internacional, SAP, relatórios gerenciais e Excel intermediário;

: superior completo, experiência em compras, habilidade de negociação, conhecimentos em logística internacional, SAP, relatórios gerenciais e Excel intermediário; Analistas de Marketing Sênior – São Paulo : superior completo, inglês, espanhol intermediário, marketing B2B e experiência em Startups;

: superior completo, inglês, espanhol intermediário, marketing B2B e experiência em Startups; Analistas de Reporte Contábil nível pleno – São Paulo: superior completo, experiência com sistema SAP, VBA, PowerBi e inglês intermediário.

Todas as oportunidades na empresa são consideráveis para candidatura de profissionais portadores de deficiência, negros, mulheres e LGBTQIA +, promovendo a inclusão diversidade em todas as áreas da mesma.

Como se inscrever

Para ocupar uma das funções citadas acima, o profissional interessado deverá possuir os requisitos mínimos para candidatura. O processo de seleção e as inscrições estão sendo feitas através do site de inscrição.

