Enfim, cresceu! MC Loma exibe barriguinha pela 1ª vez no 4º mês de gravidez

Foto: Reprodução | Instagram Grávida de 4 meses do primeiro filho, MC Loma, de 19 anos, mostrou a barriguinha pela primeira vez. É que só agora o bebê deu sinais e a barriga cresceu. “O carocinho resolveu aparecer por aqui”, postou em um registro feito nesta sexta-feira nas redes sociais.

Na semana passada quando, Loma lamentou o fato de ainda não ter barriga de grávida. A cantora vive uma gravidez de risco e faz acompanhamento médico.

“Minha gente, estou sem nenhuma barriga. Estou completando 4 meses, e a barriga ainda não cresceu. Não sei se ela vai crescer quando tiver uns 7 meses, por aí… Mas está aquela mesma barriguinha de sempre que eu tinha antes de ficar grávida. Estou até ficando nervosa”, disse Loma nos stories, há uma semana.

A futura mamãe fez uma nova ultrassonografia do bebê no início do mês. “Chorei tanto. Foi uma emoção tão grande. Acho que ele tem a minha boquinha, minha gente, inchadinha. É a coisa mais linda. Que emoção, não sei explicar o que estou sentindo”, disse ela nas redes sociais.

Paloma Santos, nome de batismo de MC Loma, anunciou a gravidez no início de fevereiro em seu canal no YouTube. No registro da ultrassonografia postada por ela, é possível ver a data que o bebê foi concebido: 8 de dezembro, ou seja, o último dia da Fafora da Gkay, festa que Loma esteve presente.

“Eu sei quem é o pai do meu filho. O pai até já sabia, já até falei para ele. Eu sou uma pessoa solteira e foi de um ficante, mas estou muito feliz”, disse Loma na época do anúncio.

Foto: Reprodução | Instagram

“Foi um choque para mim no começo, mas fiquei feliz, minha gente. Meu pai e minha mãe já sabem também, toda minha família, que estão do meu lado. A reação do meu pai e da minha mãe foi ótima e eu estou até ansiosa, mas é isso. No começo eu fiquei um pouco assustada, foi uma gravidez não planejada”, completou ela na ocasião.

Loma ainda disse que sua gestação é de risco. “É uma gravidez um pouco de risco pelo fato da minha placenta estar descolada, mas estou fazendo tratamento, tomando medicamento. Estou com oito pra nove semanas, quase dois meses”.