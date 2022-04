Enquete iBahia: Eliezer deve ser eliminado do ‘BBB 22’ com 52% nesta quinta (21)

O brother Eliezer pode estar com as horas contadas no ‘Big Brother Brasil 22’. É que o último integrante do elenco ‘pipoca’ enfrenta um paredão contra os ‘camarotes’ Pedro Scooby e Douglas Silva e de acordo com uma enquete feita pelo iBahia, o empresário deve ser eliminado com ao menos 52% dos votos.

Na enquete, o surfista recebeu 38% dos votos, já o ator, apenas 10%. Esse é o 16º paredão do ‘BBB 22’. O game ainda conta com outros dois participantes, Paulo André e Arthur Aguiar. A final do reality show está marcada para o próximo dia 26