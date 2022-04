Ensino Híbrido: o que é e como funciona

O avanço tecnológico tem mudado a forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Isso se dá em diversas esferas, e não podia ser diferente com os estudos. A pandemia da Covid-19 foi um aspecto que impulsionou o uso das ferramentas digitais no meio estudantil. Desde então, expressões como ensino remoto e ensino híbrido começaram a fazer parte do nosso dia a dia.

O ensino híbrido é uma metodologia que busca unir elementos da educação presencial e on-line. Isso permite que o aluno seja o protagonista de seu próprio aprendizado e tenha mais autonomia na hora do estudo. Essa metodologia envolve um planejamento pedagógico com a aplicação de técnicas de estudo eficientes. Nesse contexto, o professor serve como um mediador, que conduz e direciona o conhecimento do estudante e o ajuda a explorar diferentes recursos.

A principal vantagem desse formato é a flexibilidade que o estudante tem de definir sua própria rotina e horários. Isso é especialmente importante para aqueles que dividem o tempo com outras demandas, como trabalho ou criação de filhos. Outra vantagem é a variação do ambiente de estudos, visto que o ensino híbrido extrapola os muros das salas de aula. O aluno pode acessar aulas e conteúdos previamente gravados e fazer atividades e avaliações on-line onde quer que esteja.

Nesse cenário o papel do professor também se modifica, visto que ele deixa de ser a única fonte de conhecimento disponível para os estudantes. Além disso, o ensino híbrido exige dos profissionais certa familiaridade com os suportes tecnológicos e a produção de materiais que foquem nas competências de cada estudante.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Citação direta e indireta: como citar de acordo com as regras da ABNT; saiba mais.