Entenda como fazer a retificação do Imposto de Renda em caso de erros

Para quem já enviou a declaração do Imposto de Renda em 2022, porém notou que faltou alguma informação no preenchimento do documento ou que cometeu algum erro, é possível desde já corrigir o seu informativo com uma declaração retificadora. É importante realizar a declaração de retificação dentro do prazo, evitando qualquer cobrança de multa no futuro.

As correções também podem ser feitas através do mesmo programa que foi utilizado para enviar a declaração original do Imposto de Renda. A correção pode ser feita online, dentro do site da Receita Federal, porém é preciso se atentar que existem limitações e nem todas as fichas de declaração podem ser corrigidas on-line.

A correção pode ser feita tanto para a declaração de 2022 como também da de anos interiores. Agora se o problema está apenas na declaração deste ano, basta baixar o programa do IR 2022 para computador ou celular. Para as correções de anos anteriores, é preciso baixar o programa de anos anteriores.

Como fazer a declaração retificadora no Imposto de Renda

Abra o programa de declaração do Imposto de Renda, e selecione dentro do menu pela opção “declaração” que está no lado esquerdo da tela, para depois selecionar a opção “retificação” e clicar sobre ela.

O programa vai abrir uma nova janela com todas as declarações que foram enviadas a partir do seu computador e o próximo passo será selecionar a declaração de Imposto de Renda que precisa ser corrigida. As declarações que foram enviadas recebem a identificação de acordo com o nome do contribuinte, CPF e por expressões como “original” e “retificadora”.

Em seguida, o programa vai tratar de criar automaticamente uma cópia da sua declaração que havia sido enviada com erros na aba “Em Preenchimento”. Ao lado do nome do contribuinte vai aparecer a expressão “retificadora” e indicar que aquela nova declaração vai corrigir a que anteriormente havia sido enviada.

Realizar a retificação on-line no site da Receita

Outra forma de realizar a declaração retificadora é acessando o sistema de atendimento digital da Receita Federal, o e-Cac. Para isso, você vai necessitar do código de acesso e senha ou mesmo entrar com a senha de acesso dos sites do Governo (gov.br), seja nível prata ou ouro.

Se ainda não tiver uma senha, siga as instruções que são dadas no site. Já no site da Receita Federal, acesse o menu “Imposto de Renda” que está localizado no lado esquerdo da tela e o programa vai tratar de abrir uma nova janela para você selecionar o ano em que deseja corrigir.

Em seguida, você irá começar a preencher a “declaração online” e uma nova janela será aberta em seu navegador. Após isso, selecione por “retificar declaração”.

Uma versão simplificada para fazer a declaração do Imposto de Renda e após isso, selecione pela ficha que deseja realizar as correções e todas as alterações que forem necessárias. Quando se certificar de que concluiu todas as verificações, clique para “finalizar a declaração”