entenda o que mudou de fato no empréstimo consignado

Já está oficialmente valendo neste momento as alterações no empréstimo consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No último dia 28 de março, a autarquia publicou um documento normativo que coloca em prática as mudanças em torno dessa modalidade de crédito. Mas o que de fato está valendo agora?

De acordo com o próprio INSS, há duas mudanças básicas. A primeira é a questão do aumento da margem de comprometimento, que subiu de 35% para 40%. A segunda é a ampliação do público que pode solicitar este crédito. Agora, usuários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também podem fazer isso.

A questão da mudança no comprometimento da renda é na verdade um retorno para uma situação que já existia antes. De acordo com o próprio INSS, até dezembro do ano passado, a margem era de 40%. Em janeiro deste ano, a taxa recuou para 35%. A partir de agora, os 40% voltam a ser permitidos de maneira definitiva.

Isso quer dizer, portanto, que cada usuário que solicita o empréstimo poderá ter um desconto de até 40% na mensalidade da sua aposentadoria ou mesmo do BPC. Vale lembrar que 35% valem para o empréstimo pessoal e outros 5% servem para as despesas e saques com o cartão de crédito.

A outra alteração foi na questão do público que pode realizar o pedido. A partir de agora, cidadãos que fazem parte do BPC também podem fazer a solicitação. De acordo com o INSS, o benefício em questão tem como foco os idosos com mais de 65 anos de idade e também pessoas que possuem algum tipo de deficiência física e que estejam em situação de baixa renda.

E o Auxílio Brasil?

Do ponto de vista dos usuários que fazem parte do Auxílio Brasil, não há nenhuma mudança neste sentido. De acordo com o Governo Federal, o público que está neste programa ainda terá outras opções.

Quem está no Auxílio Brasil, por exemplo, poderá pedir um empréstimo consignado dentro do próprio projeto. Mas isso ainda não está valendo de fato. O Ministério da Cidadania ainda precisa realizar a regulamentação da ideia.

Os usuários que fazem parte do Auxílio Brasil também estão liberados para pedir o crédito do Caixa Tem. A possibilidade de pedir o empréstimo está valendo desde a última semana. Neste caso, no entanto, não estamos falando de um consignado.

Recomendações para o empréstimo

Nesta semana, o Banco Central (BC) lançou uma série de dicas para os cidadãos que estão analisando a possibilidade de pedir um empréstimo consignado. De acordo com a instituição financeira, é importante prestar atenção antes da solicitação.

A primeira dica é não aceitar fazer qualquer tipo de pagamento adiantado antes de pedir o consignado. De acordo com o BC, a prática não existe e pode se tratar de um golpe. É preciso, portanto, prestar atenção nas mensagens que chegam nos apps de celular.

Outra dica dada pelo Banco Central é pesquisar e comparar as taxas de juros de cada um desses empréstimos. Nesse sentido, é importante também verificar se o banco para o qual você pediu o empréstimo está autorizado pelo BC para fazer a operação.