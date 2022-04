entenda por que o valor do benefício mudou em abril

Está oficialmente anunciado o valor do vale-gás nacional para este mês de abril. Segundo o próprio Ministério da Cidadania, todas as pessoas que fazem parte do benefício receberão R$ 51 nas próximas semanas. O saldo é R$ 1 mais baixo do que aquele que foi registrado na última liberação do projeto, ainda em fevereiro.

Mas por que o valor caiu? Segundo o texto original que cria o projeto, a lógica de pagamentos do vale-gás nacional é diferente daquela vista no Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, aqui o que vale é média nacional do preço do botijão de gás de 13kg. O número definirá o patamar das liberações.

A ideia é que o Governo tenha a obrigação de pagar sempre a metade da média apontada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Então se, por exemplo, o valor médio do botijão for de R$ 100, o Planalto precisa repassar ao menos R$ 50 para os usuários do programa. Pode ser um pouco mais, mas nunca menos do que isso.

Como a economia brasileira está passando por algumas turbulências, é normal que o preço médio do botijão acabe variando com o passar dos meses. Com as variações, também é natural que os repasses do vale-gás também registrem as diferenças de um mês para o outro. De todo modo, não são mudanças drásticas.

Ainda tomando como base os dados do Ministério da Cidadania, a primeira parcela do vale-gás nacional pagou R$ 50 para todas as pessoas do programa. Na segunda rodada, o valor subiu para R$ 52. Isso porque o preço médio do botijão subir para R$ 104. Agora, o pagamento volta um pouco para a casa dos R$ 51.

Quebra de expectativa

O anúncio do valor do vale-gás nacional feito pelo Governo Federal acabou surpreendendo vários economistas da área. Eles apostaram que o saldo do vale-gás poderia subir mais um pouco neste mês de abril. Mas isso não aconteceu.

Com o aumento da inflação e a pressão econômica internacional provocada pela Guerra da Ucrânia, imaginava-se que o preço médio do botijão de gás subiria para além do normal em abril. Mas isso também não aconteceu.

De todo modo, segue valendo a ideia de que o patamar de repasses do benefício será de R$ 51 para todos os usuários do programa, isto é, não haverá nenhum tipo de pagamento dobrado para nenhum grupo do projeto neste momento.

Quem pode entrar no vale-gás nacional

Segundo o Ministério da Cidadania, não existe nenhum tipo de inscrição direta para o vale-gás nacional. O cidadão que pretende entrar no projeto precisa apenas atentar para a sua renda per capita, que não pode ser mais alta do que meio salário mínimo.

Além disso, o indivíduo também precisa ter registro ativo no Cadúnico ou ao menos no Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob medidas protetivas também podem.

Erramos

Mais cedo, publicamos um artigo que afirmava que o valor do vale-gás nacional subiu R$ 1 em relação ao patamar de fevereiro. Na verdade, o que aconteceu foi uma queda de R$ 1 em relação aos números da última liberação. A matéria já foi atualizada. Pelo erro, pedimos desculpas.