A entrevista de emprego é uma situação que requer postura e direcionamento por parte do candidato, considerando a necessidade de se colocar positivamente durante o processo seletivo para que a empresa conheça melhor a sua trajetória profissional.

Entrevista de emprego: a trajetória profissional do candidato é um relevante ponto de orientação

É comum que um candidato que se sinta nervoso durante uma análise feita em um processo de recrutamento e seleção. Entretanto, é importante conceituar a entrevista de emprego como uma apresentação de seu perfil profissional de modo direcionado, orgânico e objetivo.

Analise o seu currículo

Conheça de forma aprofundada a sua trajetória profissional e leve para a entrevista de emprego situações concretas que reforcem os seus pontos positivos, considerando seus empregos anteriores.

Sendo assim, fale sobre seu senso de urgência; capacidade de lidar com conflitos; alcance de metas; facilidade para a gestão de pessoas; capacidade analítica; elaboração de treinamentos; inovação; implementação de sistemas; acompanhamento de projetos; gerenciamento de equipes; proatividade, dentre outros aspectos que estejam relacionadas ao seu perfil profissional.

Pontos fortes e fracos

Entretanto, é importante que o candidato conheça os seus pontos fracos para que responda de maneira assertiva aos questionamentos referentes aos seus defeitos. Sendo assim, ao se colocar com uma pessoa tímida, por exemplo, é importante que você informe que deseja estudar teatro para expandir sua comunicação. Dessa forma, estará apresentando um ponto negativo e uma resolução.

Direcione a construção da sua narrativa

No entanto, é necessário corroborar uma narrativa bem construída por meio de gestos confiantes de forma orgânica. Sendo assim, não cruze braços e pernas; fale de maneira calma; busque trabalhar a sua respiração; direcione sua atenção ao profissional que estiver lhe entrevistando; não gesticule excessivamente.

Além disso, tenha cuidado para não balançar os braços ou pernas enquanto você conta a sua trajetória; não prolongue sua narrativa; não deixe objetos no seu colo; ao passo que é importante que não interrompa o profissional entrevistador durante o processo seletivo. Haja vista que isso pode ocorrer quando há uma elevação no nível de ansiedade do candidato.

Analise o site da organização

Além dos pontos citados, pode ser válido para o candidato analisar o site da organização e conhecer melhor sua trajetória. Ademais, o site pode informar a missão, visão e valores da organização; o que é muito importante para que o candidato avalie a viabilidade da vaga e seus objetivos profissionais em longo prazo, já que a contratação deve ser positiva para todos os envolvidos.