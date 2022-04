A entrevista de emprego deve ser conceituada como uma apresentação importante da trajetória profissional do candidato para que ele consiga alcançar seus objetivos no mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: adquira autoconfiança genuína através do autoconhecimento profissional

A ansiedade é um fator inerente à uma situação de avaliação. Por isso, é considerada como algo previsível dentro de um processo de recrutamento e seleção. Todavia, quando o candidato se deixa dominar pela ansiedade, acaba ficando aquém do seu potencial de mercado; o que prejudica o seu resultado de maneira direta.

Adote uma postura positiva e participativa

A atenção plena do candidato ao seu próprio comportamento pode diminuir consideravelmente as ações que demonstram o nervosismo através dos seus gestos e da construção de sua narrativa. Por isso, é aconselhável que o candidato conheça o seu próprio currículo de maneira aprofundada para que possa direcionar a construção de sua narrativa.

Direcione sua experiência profissional durante a sua narrativa

Sendo assim, poderá levar para a entrevista de emprego situações referentes às suas vivências profissionais anteriores, reforçando seus pontos fortes e apresentando soluções para seus pontos fracos.

Por exemplo, é importante que o candidato fale sobre sobre proatividade; gestão de pessoas; elaboração de treinamentos; sendo de urgência; relacionamento da marca com o cliente; comprometimento com metas; capacidade para lidar com fatores externos; inovação etc.

Ao passo que também é relevante que o candidato se apresente como uma pessoa tímida, porém, informe que deseja estudar teatro para expandir sua comunicação, por exemplo. Dessa maneira, o processo de recrutamento e seleção ocorre de maneira orgânica; o que é primordial para o sucesso do candidato durante a entrevista de emprego.

Evite uma postura de autossabotagem

Além disso, ter atenção plena aos seus gestos e comportamentos de forma abrangente também pode ajudar a evitar uma postura de autossabotagem profissional. Sendo assim, é relevante que o candidato:

não deixe objetos no seu colo;

não cruze braços e pernas;

controle o seu tom de voz através da sua respiração;

mantenha contato visual com o profissional que estiver conduzindo o processo seletivo;

chegue com antecedência ao local marcado para a entrevista de emprego;

responda aos questionamentos de forma assertiva, dentre outros aspectos que sejam importantes para que diminua o nervosismo e evite uma postura negativa durante o processo de recrutamento e seleção.

Adapte os pontos citados

Faça as devidas adaptações dos pontos citados e demonstre autoconfiança de forma genuína durante a entrevista de emprego através do autoconhecimento profissional.