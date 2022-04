Na condição de candidato você deve se direcionar durante a entrevista de emprego para que não fique aquém do seu potencial profissional no mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: alguns pontos de atenção são fundamentais para o candidato

No entanto, para isso, é preciso dominar o nervosismo e conhecer de maneira aprofundada a sua própria trajetória profissional. Confira alguns pontos relevantes para evitar alimentar um ciclo de autossabotagem profissional!

Não deixe o nervosismo dominar seu comportamento

O nervosismo e a ansiedade são fatores inerentes à avaliação feita durante um processo de recrutamento e seleção. Dessa forma, é possível compreender que o profissional de recrutamento e seleção considera esse fator dentro de sua avaliação.

Entretanto, quando o candidato se deixa dominar por essa vertente, ele adota uma postura de autossabotagem profissional; o que impede que a avaliação feita durante o processo seletivo seja genuína, fazendo com que ele fique aquém do seu potencial no mercado de trabalho.

Evite ficar aquém do seu potencial

Por isso, é relevante que aprofunde seu conhecimento sobre a sua própria trajetória profissional, evitando ficar aquém do seu potencial e adotando uma narrativa orgânica e objetiva.

Pontos positivos

Leve para a entrevista de emprego situações que reforcem seus pontos positivos, falando sobre sua facilidade para lidar com pessoas; gestão de equipes; análises de processos; direcionamento de projetos; construção do relacionamento com o cliente; proatividade; senso de urgência; dentre outras situações que destaquem suas competências e habilidades.

Pontos fracos

Além disso, você deve equilibrar as informações falando sobre seus pontos fracos de maneira objetiva. Ou seja, apresente uma solução para cada dificuldade apontada sobre sua personalidade. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, você pode informar que deseja estudar teatro. Dessa forma, estará demonstrando autorresponsabilidade; o que é importante para o profissional no mercado de trabalho atual.

Adote uma postura positiva

Além dos fatores relevantes sobre sua narrativa, você deve destacar o seu comportamento de maneira orgânica. Sendo assim, não cruze os braços e pernas; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; fale de maneira tranquila; não deixe objetos no seu colo; evite atrasos, dentre outros aspectos que sejam relacionados ao seu perfil profissional.

Resiliência na era digital

Dessa forma, você irá destacar o seu profissionalismo de modo orgânico e elevará suas chances de sucesso profissional no mercado de trabalho dentro da dinâmica da era digital, considerando a urgência das empresas por profissionais resilientes e atualizados.