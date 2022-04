A cultura da empresa é um fator que pode ser analisado pelo candidato para que obtenha informações relevantes sobre a organização; de modo que se direcione assertivamente durante a entrevista de emprego.

Entrevista de emprego: considere analisar a cultura da empresa

Muitos fatores podem ser considerados pelo candidato de modo direto e indireto para que ele direcione sua atuação no mercado atual de forma assertiva e dinâmica.

O candidato deve se direcionar de forma dinâmica

No entanto, é importante que tenha atenção plena aos seus gestos e fala; bem como, é relevante que conheça a empresa dentro das suas possibilidades através da missão, visão valores e análise de sua trajetória.

Uma oportunidade de apresentação

É importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma apresentação de sua trajetória profissional, e não apenas como um fator de estresse e avaliação. Dessa forma, o processo se torna orgânico no que se refere a apresentação e construção de sua narrativa.

Considere suas vivências anteriores

O candidato precisa se atentar a sua postura durante a entrevista de emprego para que leve para a entrevista de emprego situações que corroborem seus valores organicamente.

Por exemplo, fale sobre suas experiências anteriores e reforce os pontos positivos, tais como: facilidade para lidar com pressão; alcance de metas; direcionamento estratégico; construção do relacionamento da empresa com o cliente; proatividade; facilidade para gerir equipes; implantação de projetos; reuniões brainstorming; criatividade; proatividade; dentre outros. Além dos fatos relacionados a sua narrativa é importante que o candidato direcione o seu comportamento.

Adote uma postura assertiva e direcionada

Sendo assim, procure chegar mais cedo ao local da entrevista de emprego; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; fale de maneira calma e tranquila; direcione a sua narrativa de maneira assertiva; controle o seu tom de voz; faça perguntas pertinentes; tenha cuidado para não interromper o profissional que estiver conduzindo a entrevista de emprego; dentre outros aspectos. Caso seja possível, não deixe objetos no seu colo e não mantenha seus braços cruzados. Além disso, é importante que o candidato evite gesticular excessivamente.

Faça adaptações relevantes

Certamente essas dicas são adaptáveis, uma vez que há diversos fatores que devem ser considerados, incluindo a personalidade do candidato e o foco de sua trajetória profissional. No entanto, são pontos relevantes para a autoavaliação, de maneira que o candidato consiga transmitir autoconfiança de forma genuína e orgânica, alcançando assim seus objetivos de carreira em longo prazo.