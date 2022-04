O direcionamento do candidato durante a entrevista de emprego pode ser um diferencial profissional, considerando a sua postura e a construção de sua narrativa.

Entrevista de emprego: dicas importantes para o posicionamento do candidato

É importante que o candidato direcione a sua postura durante a entrevista de emprego para que evite ficar aquém do seu potencial de mercado. Haja vista que as empresas precisam cada vez mais de profissionais resilientes e eficientes. Por isso, ao prestar atenção plena ao seu comportamento durante a entrevista de emprego, você (candidato) domina a ansiedade, evitando adotar uma postura de autossabotagem por causa do nervosismo.

Não fique aquém do seu potencial profissional

Para que o candidato não fique aquém do seu potencial profissional é necessário adotar uma postura positiva e considerar a sua vivência profissional anterior para que construa uma narrativa de modo orgânico e objetivo.

Fale sobre situações de seus empregos anteriores

Fale sobre situações de seus empregos anteriores que demonstrem resultados através de projetos e implementações feitas por você. Além disso, é relevante para o candidato que destaque sobre proatividade; gestão de pessoas; facilidade para lidar com métricas; senso de urgência; sugestões de projetos e outros pontos referentes a sua atividade profissional. Por exemplo, é possível que você destaque uma situação na qual você auxiliou a empresa para elaborar uma maneira de criar um relacionamento com o cliente.

O candidato deve adotar uma postura aberta e participativa

Além dos fatores relevantes quanto a sua vivência profissional, o candidato deve adotar uma postura aberta e participativa. Sendo assim, não deixe objetos no seu colo; não chegue atrasado; tenha cuidado para não interromper os demais participantes, caso você participe de uma entrevista de emprego em grupo.

Além disso, mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo, evite gesticular excessivamente e procure controlar o seu tom de voz. Dessa forma, você estará se colocando positivamente no processo seletivo e poderá analisar a viabilidade da contratação através dos pontos informados pela empresa sobre a vaga; já que essa análise precisa ser feita por todos os envolvidos.

Analise o site da empresa

Portanto, considerando a necessidade de todos os envolvidos, é importante analisar a viabilidade da contratação. O candidato deve verificar o site da empresa para que conheça sua trajetória; já que geralmente no site da instituição é possível verificar qual é a sua missão, visão e valores.

Certamente, é importante que os objetivos e os valores das partes envolvidas no processo seletivo estejam relacionados. Dessa maneira, a contratação se torna um processo justo e uma troca de crescimento válida para todos.