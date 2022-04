A entrevista de emprego é uma situação de avaliação que requer do candidato um posicionamento direcionado e uma apresentação objetiva do seu currículo.

Entrevista de emprego: dicas para a sua narrativa e comportamento

O nervosismo é comum durante a apresentação do candidato no processo de recrutamento e seleção. No entanto, quando o nervosismo domina o comportamento do candidato, ele pode alimentar uma postura de autossabotagem profissional, ainda que de forma indireta.

Sendo assim, é fundamental que o candidato direcione seu comportamento, considerando o seu objetivo de carreira em longo prazo; ao passo que deve corroborar seus valores profissionais através de sua vivência narrada durante a entrevista de emprego.

Fale sobre sua experiência de forma orgânica

Decerto, é importante para o candidato levar para a entrevista de emprego situações concretas de modo orgânico. Dessa maneira, é relevante que fale sobre sua facilidade para lidar com prazos; comprometimento com metas; poder de persuasão e vendas; análise de perfil do cliente; facilidade para lidar com conflitos e pessoas; capacidade para construir a construção assertiva do relacionamento da marca com o cliente; senso de urgência; inovação; proatividade, dentre outras características que sejam realistas quanto ao seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus defeitos

Além disso, você deve direcionar a informação de forma abrangente, falando sobre seus defeitos de modo resolutivo. Por exemplo, fale sobre sua possível timidez, porém, é importante que reforce o seu desejo de mudança através de um curso voltado para a sua oratória. Dessa forma, você estará demonstrando autoconhecimento profissional e autorresponsabilidade; o que é muito importante para a análise feita durante o processo de recrutamento e seleção.

Direcione seu comportamento de modo participativo

Além dos pontos referentes a sua narrativa, você deve adotar uma postura participativa e positiva. Sendo assim, não cruze os braços; não gesticule excessivamente; controle o seu tom de voz; trabalhe sua respiração; chegue mais cedo ao local marcado para o processo seletivo; bem como, não interrompa o condutor da entrevista de emprego; mantenha contato visual com a gestão; participe de modo orgânico através de perguntas assertivas; não deixe objetos no seu colo; dentre outros aspectos que sejam pertinentes ao seu perfil comportamental.

Apresente o seu perfil e não deixe o nervosismo controlar suas ações

Dessa forma, na condição de candidato, você estará se direcionando assertivamente, evitando adotar uma postura de autossabotagem profissional por conta do nervosismo da situação. Por isso, conceitue a entrevista como uma apresentação dos seus pontos fortes e se direcione de forma resolutiva através soluções dos seus pontos fracos.