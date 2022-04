A entrevista de emprego é uma situação que requer direcionamento para que o candidato consiga demonstrar seu potencial no mercado de trabalho atual. Visto que o mercado atual é inconstante e essa volatilidade impacta diretamente a maneira como ocorrem os processos seletivos de forma geral.

Entrevista de emprego: dicas para demonstrar seu potencial no mercado de trabalho atual

O candidato precisa adotar uma postura positiva, porém, orgânica. Já que é necessário que a sua personalidade esteja inserida no seu comportamento para que o processo seletivo ocorra de forma natural.

Evite adotar uma postura negativa

Entretanto, as dicas são válidas para que o candidato evite adotar uma postura negativa; o que pode fazer com que ele fique totalmente escondido quanto às suas habilidades e seus conhecimentos durante a entrevista de emprego. É importante para o candidato que evite adotar uma postura de autossabotagem durante a entrevista de emprego já que isso pode ocorrer por conta do nervosismo inerente à situação de avaliação.

Evite atrasos e mantenha contato visual com a gestão do processo

Sendo assim, o candidato deve evitar chegar atrasado; não permanecer com os braços cruzados; falar de maneira tranquila; manter contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção; não deixar objetos no seu colo; direcionar a sua narrativa de modo objetivo; evitar gesticular excessivamente; dentre outros aspectos que demonstram uma ansiedade excessiva.

Analise o seu próprio currículo

Além disso, a sua postura deve ser corroborada por uma narrativa construída de forma sólida. Por isso, é relevante para o candidato que analise o seu próprio currículo e fale sobre situações que reforcem os seus pontos positivos durante a entrevista de emprego.

Reforce suas habilidades

Dessa forma, o candidato pode reforçar suas habilidades de maneira orgânica. Sendo assim, fale sobre sua facilidade para lidar com equipe; comprometimento com metas; diferencial profissional; acompanhamento de projetos; proatividade; inovação; capacidade de adaptação; dentre outros aspectos que sejam realistas no que se refere ao seu perfil profissional.

Equilibre as informações

Equilibrando as informações, é cabível ao candidato que fale sobre seus defeitos de maneira resolutiva. Por exemplo, pode informar que se conceitua como uma pessoa tímida, porém, está em vias de realizar um curso de teatro.

Dessa forma, o candidato estará se colocando como uma pessoa que possui autoconhecimento profissional. Certamente, essas dicas são adaptáveis, porém, são pontos relevantes para que o candidato considere se colocar positivamente no mercado de trabalho atual.