O mercado de trabalho atual requer do candidato uma postura assertiva no que se refere ao seu posicionamento e postura, ao passo que é necessário que o candidato demonstre resiliência e objetividade durante a entrevista de emprego.

Entrevista de emprego: dicas para o candidato demonstrar resiliência e objetividade

As habilidades sociocomportamentais do candidato no mercado atual possuem relevância, tal como o seu conhecimento técnico. Por isso, é importante que o candidato se prepare de diversas formas para que obtenha sucesso durante a entrevista de emprego.

Qualidades e defeitos

É importante que conheça o seu próprio perfil profissional de maneira dinâmica. Haja vista a necessidade de levar situações concretas para a entrevista de emprego, falando sobre seus defeitos e reforçando suas qualidades. Ao se colocar como uma pessoa tímida, é importante apresentar uma solução imediata, como o seu desejo de realizar um curso de teatro, por exemplo.

Fale sobre suas vivências anteriores

O candidato deve levar para a entrevista de emprego situações concretas que reforcem sua objetividade profissional. Por exemplo, fale sobre sua praticidade; senso de urgência; capacidade para liderar equipes; facilidade na gestão de conflitos; poder de persuasão e vendas; praticidade operacional; capacidade analítica; facilidade para elaborar e ministrar treinamentos; inovação; dentre outros aspectos que sejam referentes ao seu perfil profissional.

Adote uma postura positiva

No entanto, é importante que a sua narrativa seja corroborada por uma postura assertiva durante o processo seletivo. Sendo assim, procure chegar mais cedo ao local marcado para a entrevista de emprego; não cruze os braços e pernas; evite gestos em excesso; trabalhe sua respiração e controle o seu tom de voz. Sendo assim, é relevante que mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo seletivo e responda aos questionamentos de maneira assertiva.

Conheça os valores da empresa

Analisar o site da organização e conhecer sua trajetória pode ser relevante para o candidato. Por isso, entenda quais são os valores da empresa e analise a compatibilidade entre a vaga e o seu perfil, considerando sua objetividade profissional em longo prazo. Visto que essa análise deve ser feita por ambas as partes.

Evite a autossabotagem profissional

Dessa maneira, o candidato estará se comportando assertivamente, elevando suas chances de sucesso através de uma postura positiva, objetiva e dinâmica. Além disso, é importante que considere suas particularidades durante a entrevista de emprego para que você adote um comportamento natural, evitando alimentar uma postura de autossabotagem profissional.