A entrevista de emprego é uma situação que requer que o candidato se direcione positivamente para que consiga se colocar durante o processo seletivo, evitando ficar aquém do seu potencial profissional no mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: dicas para o direcionamento orgânico do candidato

Infelizmente, um excelente profissional pode não ser um candidato que adote uma postura positiva. Por isso, é importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma maneira de explorar positivamente o seu currículo e direcionar a sua carreira de modo orgânico.

É importante que – enquanto candidato – você leve para a entrevista de emprego situações que reforcem o seu histórico profissional de maneira positiva. Dessa forma, poderá exemplificar situações, explorando seu currículo de modo orgânico durante o processo de recrutamento e seleção.

Considere suas experiências anteriores

Por exemplo, fale sobre situações em seus empregos anteriores que estejam relacionadas ao seu senso de urgência; capacidade analítica; comprometimento com metas; facilidade analítica; poder de persuasão em vendas; capacidade de elaborar treinamentos; direcionamento da construção do relacionamento da empresa com o cliente; inovação, dentre outros pontos que estejam relacionados ao seu profissionalismo.

Leve soluções para seus pontos de melhoria

Por outro lado, é importante que você equilibre as informações falando sobre situações negativas de maneira resolutiva. Por exemplo, você pode informar que precisa melhorar o seu grau de conhecimento sobre um sistema importante dentro da sua área de atuação, porém, é relevante que você informe que já está em vias de realizar um curso específico.

Adote uma postura positiva e ampare a sua narrativa

Além disso, o candidato também precisa corroborar a sua narrativa com uma postura positiva. Sendo assim, procure chegar mais cedo ao local da entrevista de emprego, evite gestos excessivos; fale de maneira calma; controle o seu tom de voz; mantenha contato visual com o gestor do processo de recrutamento e seleção.

Assim sendo, caso seja possível, é importante que você trabalhe a sua respiração; já que esse ponto pode minimizar consideravelmente o seu nível de ansiedade. Além disso, visite o site da empresa e conheça a sua cultura.

Os valores da organização e os seus objetivos profissionais

Dessa forma, você analisa os valores da empresa e direciona seus objetivos profissionais, considerando a relevância de que a missão, visão e valores da instituição possuem para a eficácia da contratação, de modo que a contratação seja justa para todos os envolvidos, tornando-se uma ação resolutiva.