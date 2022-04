A entrevista de emprego é uma situação de análise do perfil profissional e comportamental do candidato. Por isso, é importante que o candidato direcione o seu comportamento desde o início do processo de recrutamento e seleção.

Entrevista de emprego: dicas relevantes para minimizar o nervosismo durante o processo seletivo

O nervosismo é uma situação compreensível durante o processo seletivo. Entretanto, quando o candidato permite que o nervosismo domine o seu comportamento, ele corre o risco de ficar aquém do seu potencial; dessa forma, adotando uma postura de autossabotagem profissional, muitas vezes, de maneira indireta.

Direcione o seu tom de voz e tenha atenção plena ao seu comportamento

A atenção plena ao seu próprio comportamento e às suas próprias palavras pode minimizar o nervosismo da situação. Além disso, trabalhar a sua respiração também pode ser fundamental para melhorar o seu raciocínio e direcionar o seu tom de voz.

Fale sobre suas vivências anteriores

Enquanto candidato, é importante que se atente a alguns pontos no que se refere ao seu comportamento e a construção de sua narrativa. Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações concretas que corroborem seu potencial profissional.

Exemplifique situações concretas de forma assertiva

Por exemplo, fale sobre sua praticidade; gestão de pessoas; facilidade para lidar com metas; comprometimento com os valores empresariais; facilidade para direcionar a construção do relacionamento da empresa com o cliente; gestão de conflitos; implementação de projetos; senso de urgência; inovação; criatividade etc.

Fale sobre seus pontos fracos

Equilibre as informações falando sobre seus pontos fracos de forma sucinta e direta. Sendo assim, apresente soluções para cada ponto negativo que fizer sobre sua personalidade. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, informe que está em vias de realizar um curso voltado para expandir sua comunicação pessoal.

Adote uma postura participativa e positiva

Além disso, a sua narrativa precisa ser acompanhada de uma postura participativa e positiva. Assim sendo, é importante que evite cruzar braços e pernas; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção; controle o seu tom de voz; direcione suas respostas dentro de suas vivências anteriores; evite tensionar os ombros.

Demonstre autoconhecimento profissional

Dessa forma, o candidato estará demonstrando autoconhecimento profissional e autorresponsabilidade; o que – de forma indireta – leva para a avaliação feita durante o processo de recrutamento e seleção outras características importantes, além das citadas pelo próprio profissional que busca uma recolocação no mercado de trabalho atual.