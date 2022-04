É importante que o candidato consiga se direcionar na entrevista de emprego de maneira resolutiva para que não fique aquém do seu potencial no mercado de trabalho.

Entrevista de emprego: diversos fatores impactam a postura do candidato

A volatilidade do mercado de trabalho implica diversos fatores. Por isso, é necessário que o candidato se posicione adotando uma postura positiva e construindo uma narrativa de maneira direcionada.

Fale sobre situações de seus empregos anteriores que reforcem suas habilidades

Considere – na condição de candidato – falar sobre situações de seus empregos anteriores que reforcem suas habilidades e competências. Sendo assim, fale sobre situações que demonstrem a sua proatividade; senso de urgência; facilidade para gerir equipes; acompanhamento de projetos; direcionamento de fluxos; sugestões inovadoras; implementações de projetos feitas por você, dentre outros aspectos que sejam relacionados ao seu real perfil profissional.

Você deve equilibrar as informações

Por outro lado, você deve equilibrar as informações, demonstrando clareza sobre seus defeitos. Entretanto, é aconselhável ao candidato que fale sobre situações negativas de maneira resolutiva.

Fale sobre uma situação negativa e aponte uma solução

Sendo assim, fale sobre uma situação negativa e aponte uma solução de maneira orgânica. Por exemplo, você pode informar que possui um pouco dificuldade para falar em público, porém, deseja estudar teatro; ou ainda, pode informar que precisa melhorar seu nível de Excel, porém, já está realizando algum curso específico.

Adote uma postura positiva

Além da sua narrativa é importante que – na condição de candidato – adote uma postura positiva. Sendo assim, não cruze braços e pernas; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção; fale de maneira calma e tranquila; faça perguntas coerentes; não deixe objetos no seu colo; evite gestos em excesso e não se atrase.

Conheça a cultura da empresa

A cultura da empresa é outro ponto importante para o candidato. Sendo assim, visite o site da organização e conheça um pouco mais sobre os valores que permeiam o negócio.

Analise os valores empresariais e sua objetividade

Dessa forma, você poderá estruturar diversas respostas; ao passo que também poderá analisar os valores empresariais e sua objetividade de carreira. Haja vista que essa análise precisa ser feita por todos os envolvidos.

É relevante para o candidato que consiga se colocar positivamente

Certamente essas dicas são adaptáveis, porém, é relevante para o candidato que consiga se colocar positivamente para que não adote uma postura de autossabotagem profissional, decorrente do nervosismo da situação de avaliação.